Komuta kademesinden ‘Kızılelma’ ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile milli ve özgün olarak geliştirme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.Diğer taraftan, Akar 2022'nin son gününde Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Mehmetçik'le bir araya geldi, ardından esnaf ve vatandaşlarla buluştu.Bakan Akar, yeni yıl paylaşımında ise kararlılık mesajı verdi. Çözüm sürecinin bittiği 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 312, bu yılın başından itibaren ise 4 bin 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Akar, "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz" ifadelerine yer verdi.