Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacak

Altılı Masa sık sık adaylık gündemiyle bir araya geliyor. Bu toplantılar artık bir rutine dönüşmüş durumdayken hala bir cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşıya varılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusundaki iddiası devam ediyor. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortak aday olması konusunda yaşanan fikir ayrılığı ise sürüyor.