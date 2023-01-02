Bin 112 kişi tapularına kavuştu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yaşanan çukur ve barikat terör olaylarında PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan aileler, TOKİ tarafından yapılan evlerine yerleşmenin ardından şimdi de tapularını almanın mutluluğunu yaşadı.Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi, Sur ve Nur mahallelerinde mağdur olan vatandaşlar için 3 bin 87 konut, 204 iş yeri yapıldı. PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yapılan binaların tapuları çıktı. Cudi, Bozalan ve Dirsekli köyünde yapılan 908 konut ile 204 iş yerinin tapuları Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin katıldığı törenle hak sahiplerine dağıtıldı. Törende konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Biz sözlerle değil icraatlarla konuşuruz. Biz katliamlarla değil, yaptığımız eserlerle konuşuruz. Bu bölge insanı kırk yıldır çok acılar yaşadı. Çok şükür ki bugün hem ülkemizin güçlü devlet geleneği hem ortaya koyduğu irade hem de bu toprakların düvenliğinin sağlanması ile birlikte gerçek kaynaklarını halkı için kullanan devlet iradesinin ortaya koyduğu irade ile birlikte artık o eski günleri arkada bıraktık" dedi.