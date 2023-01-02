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Giriş Tarihi: 2.1.2023 19:19 Son Güncelleme: 2.1.2023 19:21

Ege Denizi'nde Yunan zülmü! İHA'lar tespit etti, Sahil Güvenlik devreye girdi

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere yönelik sergilediği insanlık dışı uygulamalar bir kez daha görüntülendi. Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmesi üzerine düzensiz göçmenler kurtarıldı.

AA
Ege Denizi’nde Yunan zülmü! İHA’lar tespit etti, Sahil Güvenlik devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, İHA ile Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kuru sularına itildiğinin tespit edildiğini duyurdu.

TÜR KARA SULARINA İTİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

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Ege Denizi'nde Yunan zülmü! İHA'lar tespit etti, Sahil Güvenlik devreye girdi
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