Ege Denizi’nde Yunan zülmü! İHA’lar tespit etti, Sahil Güvenlik devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, İHA ile Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kuru sularına itildiğinin tespit edildiğini duyurdu.

TÜR KARA SULARINA İTİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.