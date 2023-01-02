Terörle mücadelede yeni aşama

Gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG/ PYD'nin inlerini başlarına yıkan Türkiye, yeni bir mücadele safhasına geçiyor. Başkan Erdoğan'ın "Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki kapatacak yeni adımlar atacağız" sözleriyle dünyaya duyurduğu yeni strateji kapsamında, terör örgütünün gücünü kırmak için stratejik hedefler imha edilecek.Terör örgütünün finansman kaynaklarını kontrol altına alınarak sömürdükleri petrol tesisleri ve rafineriler kullanılamaz hale getirilecek. Kara propaganda aracı olarak kullandıkları internet altyapıları çökertilecek, diğer iletişim kanalları yok edilecek. Elektrik altyapısında terör kamplarına ulaşan hatlar kesilecek. İnşa ettikleri tünellerin malzemesinin üretildiği beton fabrikaları imha edilecek. Terör örgütünün uyuşturucu, insan ticareti ve kara para aklama gibi illegal işlerini yürütmesine de neşter atılacak.Nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda isimler etkisiz hale getirilmeye devam edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Suriye'deki kara operasyonlarında ilk hedefinin Şubat 2016'da teröristler tarafından işgal edilen ve stratejik konumuyla öne çıkan Tel Rıfat olabileceği değerlendiriliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinin güvenliği için büyük önem taşıyan Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor.