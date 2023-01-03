2022’deki terörle mücadele tablosunu paylaştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak." diyerek terörle mücadelede 2022 yılının tablosunu paylaştı.
Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 3, 2023
Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak.
TERÖRLE MÜCADELEDE 2022 YILINDA ⬇️ pic.twitter.com/EU8sVS7a4n
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