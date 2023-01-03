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Giriş Tarihi: 3.1.2023 18:57 Son Güncelleme: 3.1.2023 18:57

2022'deki terörle mücadele tablosunu paylaştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak." diyerek terörle mücadelede 2022 yılının tablosunu paylaştı.

2022’deki terörle mücadele tablosunu paylaştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak." diyerek terörle mücadelede 2022 yılının tablosunu paylaştı.

İşte o veriler...

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2022'deki terörle mücadele tablosunu paylaştı!
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