Millet İttifakı’nda büyük kavga: CHP ve İYİ Partililer belediye meclisinde birbirine girdi

Ümraniye Belediyesi Ocak ayı ilk bileşimi önceki gün Belediyenin meclis salonunda gerçekleşti. Mecliste gündem maddeleri arasında bulunan Denetim Komisyonu üye seçimleri ele alındı.
Meclis Denetim Komisyonu üye seçimlerinde ise CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı meclis üyeleri birbirine girdi. Denetim komisyonu seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi meclis üyesini aday göstermesi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Yakup Fındık söz alarak, kendileri ile hiçbir istişarede bulunulmadığını söyleyip CHP'ye tepki gösterdi. 'Böyle ittifak olmaz olsun' diyen İYİ Partili Fındık, "Bizim sayemizde bu koltuklarda oturup bizi yok sayamazsınız" dedi. Fındık, İYİ Parti olarak denetim komisyonunda İYİ parti meclis üyesi Tolga Can'ın görev alması için teklifte bulundu.
'YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇACAĞIZ'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Fıdık'ın ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Fındık'ın konuşmasına karşılık "Böyle bir şey olamaz, eğer böyle bir oylamada İYİ Parti meclis üyesi seçilirse CHP olarak yürütmeyi durdurma davası açacağız. Denetim Komisyonu çalışmamış olacak. İYİ Parti'nin bu yaptığı etik değil" ifadelerini kullandı.
'HADİNİ BİL BİZİ SAKIN BİR DAHA TEHDİT ETME'
CHP'li meclis üyesi Çelik'in ardından tekrar söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Fındık ise 'İYİ Partili meclis üyesi seçilirse yürütmeyi durdurma davası açarız' söylemine sert tepki gösterdi, CHP'li meclis üyesine 'Haddini bileceksin bizi kimse tehdit edemez' diyen Fındık, "Biz geçen sene bu görevi en iyi şekilde yaptık. Hodri meydan bizim denetim komisyonu raporumuz ile sizin raporunuzu karşılaştıralım bakalım hangimiz görevimizi daha iyi yapmışız. Elinden geleni ardına koyma bizi sakın bir daha tehdit etme. Haddini bil!" diye konuştu.
'KENDİ İÇ KAVGANIZI MECLİSE TAŞIMANIZ HİÇ HOŞ DEĞİL"
Millet İttifakı meclis üyelerinin mecliste karşılıklı tehditler savurmasının ardından söz alan AK Partili Meclis üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Ömer Faruk Akbulut, "Kendi iç kavganızı meclise taşımanız hiç hoş değil. Bizim için sizler millet ittifakı tarafından seçilmiş meclis üyelerisiniz. Biz Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Meclis nasıl taktir ederse öyle olsun. Bu kavgada taraf olmayacağız" şeklinde konuştu.
İYİ PARTLİLİ MECLİS ÜYESİ 21 OY CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ 9 OY ALDI
Meclisteki İYİ Parti ve CHP kavgasının ardından yapılan oylamada AK Parti'den Avukat Ömer Faruk Akbulut ile Makbule Hacıkasımoğlu Ünal 30 oy alırken İYİ Parti tarafından aday gösterilen Tolga Can 21 oy, CHP'nin adayı Şenol Berk ise 9 oy aldı.