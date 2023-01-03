Millet İttifakı’nda büyük kavga: CHP ve İYİ Partililer belediye meclisinde birbirine girdi

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇACAĞIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Fıdık'ın ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Fındık'ın konuşmasına karşılık "Böyle bir şey olamaz, eğer böyle bir oylamada İYİ Parti meclis üyesi seçilirse CHP olarak yürütmeyi durdurma davası açacağız. Denetim Komisyonu çalışmamış olacak. İYİ Parti'nin bu yaptığı etik değil" ifadelerini kullandı.

'HADİNİ BİL BİZİ SAKIN BİR DAHA TEHDİT ETME'

CHP'li meclis üyesi Çelik'in ardından tekrar söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Fındık ise 'İYİ Partili meclis üyesi seçilirse yürütmeyi durdurma davası açarız' söylemine sert tepki gösterdi, CHP'li meclis üyesine 'Haddini bileceksin bizi kimse tehdit edemez' diyen Fındık, "Biz geçen sene bu görevi en iyi şekilde yaptık. Hodri meydan bizim denetim komisyonu raporumuz ile sizin raporunuzu karşılaştıralım bakalım hangimiz görevimizi daha iyi yapmışız. Elinden geleni ardına koyma bizi sakın bir daha tehdit etme. Haddini bil!" diye konuştu.