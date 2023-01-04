Kalleş saldırıda ölenler anıldı

Diyarbakır'da15 yıl önce terör örgütü PKK'nın dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi düzenlenen programla anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Bir şehit annesi olarak evladımı toprağa verdikten sonra bu dünyadan hiç tat almadım. Her güne büyük ıstıraplarla uyandım" dedi. Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmişti, hain saldırıda 6'sı öğrenci, 7 kişi yaşamını yitirmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.