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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Masadakilerin aciz duruşlarına acıyoruz

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Masadakilerin aciz duruşlarına acıyoruz
HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın önceki gün örgüte yakın medya kanalında Türk askerini ve polisini hedef alan sözlerine de tepkiler sürüyor. Türk ordusuna "katliamcı, tecavüzcü" iftirasını atan Günay'la ilgili paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, durumun 6'lı masaya oturan partilerin acziyetini gösterdiğini söyledi.



Kabaktepe, "Milliyetçiyiz deyip, aynı masayı paylaşanların sessiz ve aciz duruşlarına acıyoruz. Âlem bilsin ki; Türk ordusu tarihin en şerefli ordusu, Türk askeri yeryüzünün en onurlu askeridir!" dedi.
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Masadakilerin aciz duruşlarına acıyoruz
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