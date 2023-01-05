Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse göremiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.Varsın birileri, ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri, emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri, saplantılarını, ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak hayal âleminde yaşamaya, milletine ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize, eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz.Mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın farkı budur. Milletimiz yarın seçim sandığının başına gittiğinde muhalefetin iftiralarına bakmaz. Milletimiz, kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığına bakar. Hamdolsun bizim eser ve hizmet müktesebatımız dolu. Önümüzdeki yüzyılı kucaklayan vizyonumuz da muhkemdir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz.Bizde yapay gündem, şov, göz boyama olmaz. Bizde yalnızca yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Yaptıklarımızdan haberi olmayanlar, hazırlığında olduğumuz adımları sahiplenmeye kalkanlar kendini kandırır.Yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki hizmet ve eserleri arayacağız. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü destek istiyoruz. 'Son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Bunu bu şekilde başaracağız.AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'na oğlu Zayn'la birlikte katıldı. Türkiye Yüzyılı şarkısı eşliğinde eser ve hizmetlerin yer aldığı video gösterimi yapıldı. Vekiller ve salondakiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sık sık ayakta alkışladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratta bulundu. Bir dinleyicinin "Seni seviyoruz, Kasımpaşa burada" şeklinde bağırmasının ardından Erdoğan, "Yanlışlıkla çocuğu aşağı atmayın" diyerek esprili bir uyarıda bulundu.AK Parti, Başkan Erdoğan'ın müjdelediği memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30'luk artışla ilgili yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca işverene yapılan asgari ücret desteği 100 TL'den 400 TL'ye çıkarılacak. Teklif malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılmasını öngörüyor. ANKARAYürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakârlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz yeni imkânlar sağladık. 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olacağı müjdesini veriyoruz.: En düşük emekli maaşı tutarını da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.Asgari ücret artışında yıl içinde beklenmedik durumlar çıkması halinde temmuzda bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürülebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çalışanlarımızdan emeklilikte yaşa takılanların meselesini hal yoluna koyduğumuz gibi ömrü boyunca girdiği hiçbir seçimi kazanamayarak siyasette kifayetsizliğe takılanların meselesini de inşallah seçim sandığında çözüme kavuşturacağız.(Grup çıkışı seçim tarihi sorusu üzerine) Kamuoyunda 3 tarih konuşuluyor, bunlar gündemimizde. Öne alınması ile ilgili bir değerlendirmemiz var. Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim de gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.ASGARİ ücret rakamını bir önceki yıla göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı paylaşmak istiyorum.SU ürünleri üretimini teşvike devam edeceğiz. Biyolojik gübrelerin geliştirilmesini ve kullanımını yaygınlaştıracağız. Hayvancılığı teşvik ederek et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz. Ne kadar özetlersek özetleyelim, icraatlarımız saymakla bitmiyor.ORMAN köylerimizde yaşayan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini artırarak refah seviyesini yükseltmek için yeni bir destek projesi hazırladık. Geçtiğimiz yıl 530 milyon lira olarak gerçekleşen, yüzde 20'si hibe, kalan kısmı faizsiz olarak verilen Orköy ödemeleri için bu yıl 1.2 milyar lira tahsis ettik. Orman köylerimizde yaşayan ve orman emvali üretim işlerinde çalışan yaklaşık 200 bin vatandaşımıza verilen birim fiyatlarını 2022'de yüzde 112 artırmıştık. Şimdi de birim fiyatları yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 artırıyoruz. Böylece 2023'te orman köylülerimize 10 milyar 500 milyon lira ödeme yapabileceğiz.