10’uncu toplantıda da havanda su dövüldü

Sürekli toplanan, ancak bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masanın dünkü buluşmasından da bir sonuç çıkmadı. 9.5 saatlik toplantıda aday belirleme yerine, "istişare" kararı çıktı. Artık geleneksel hale gelen altılı masa toplantılarının 10'uncusunda da herhangi bir netice elde edilemedi. Altılı masanın 'temel politikalar' belgesi gündemli 10'uncu toplantısı 9.5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararının alındığı belirtildi. Ayrıca, 30 Ocak'ta tanıtım toplantısı yapılacağı ve 'parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası'nın kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Açıklamada, vatandaşlar arasında artık espiri konusu haline gelen altılı masa toplantılarının yine devam edeceği belirtildi. Altılı masanın bir sonraki toplantısının 26 Ocak'ta, Akşener'in ev sahipliğinde yapılacağı öğrenildi.