Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış anması için Doğu Ekspresi ile yola çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri', 6-8 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bakan Kasapoğlu, etkinliklere katılmak üzere 50 genç, milli sporcular ve sanatçılar ile Ankara Garı'ndan trenle yola çıktı. Kasapoğlu, hareket öncesi yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı kapsamında şehitlerin izinde yola çıktıklarını belirterek, "Bu yurt kahramanlık yurdu, fedakarlık yurdu ve tüm kötülüklere karşı şanlı bir direnişin yurdu. Bu yurdun bu ruhunu, fedakarlık ruhunu, direniş ruhunu ve vefa ruhunu amacımız gençlerimizle diri tutmak. Nasıl gençlerimizle beraber Dumlupınar'da, Zafertepe'deysek Çanakkale'deysek İnebolu'daysak ecdadımızın izinde bu ruhu diri tutmak için pek çok çalışma gerçekleştiriyorsak Sarıkamış'ta da onların izinde her yıl yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



'HEPİMİZ İÇİN UNUTULMAZ ANILARA VESİLE OLACAK'

Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle bu yıl Sarıkamış'ta özel çalışma yapacaklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sarıkamış'a gençlerimizle birlikte 'Sarıkamış Ekspresi' ile gidiyoruz. Gençlerimiz, sporcularımız, sanatçı dostlarımız, kültür insanlarımızla beraber kültür yolculuğu yapacağız. Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış'ta yolculuğumuzu nihayetlendireceğiz. Kültür sohbetleriyle tarih dersleriyle şehir sohbetleriyle kültür dolu bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bu hepimizin için unutulmaz anılara vesile olacak. Yarın ve yarından sonra da Sarıkamış'ta programlarımız olacak. Sarıkamış'ta yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.