Başkan Erdoğan, muhalefete yüklendi: Seçim geldi çattı hala adayları yok

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri:Kuruluşumuzun 21.5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.Çıkmış 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyor. Açtık. Ne yapacaksın şimdi? Bu lafı nasıl etti ben onu anlamadım. Meral Hanım, şu anda cami, müze değil. Şöyle bir teşrif edersen isabetli olur. Ayasofya'yı bu haliyle de görmüş olursun.Bizler yapıyoruz, yaparız, onlar ya seyreder ya konuşur ya iftira atar. Ayasofya'yı açacağız dedik, açtık. Savunma sanayiinde ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracağız dedik, kurtardık. İHA'ları, SİHA'ları, AKINCI'yı, KIZILELMA'yı yaptık. Dünya medyası bunları yazıyor, çiziyor. Ama bizdekilerde göz var görmüyor, kulak var duymuyor, kalpler mühürlü.Bay Kemal 'Bir tane eserleri yok' diyor. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? İzmir'in yollarını kim yaptı? Hiç olmazsa Türkiye'yi dolaşmıyorsun, İzmir'e de mi gitmiyorsun? 7.5 saatte gidilebilen İzmir'e şu anda 3 saat 15 dakikada arabayla gidilebiliyor. Bundan da mı haberin yok? Sabuncubeli Tüneli'ni açtık, o tünelden de mi geçmedin? Bunlarda yalan, yenilir yutulur gibi değil.Antalya'daki Kumluca Belediyesi senin, büyükşehir belediyesi senin. Peki, sel afeti Kumluca'yı aldı götürdü, senin belediyelerin orada ne yaptı? Bay Kemal, en ufak bir gayretin olmadı. Kumluca'yı sel afetinden devlet olarak biz kurtardık. Manavgat'ta her yer yanmıştı. Onların hepsi şu anda modern villalar, köy evleri olarak yapıldı.Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, konuşuyor, tartışıyor. Ortaya ülkenin hayrına, milletin hayrına, haydi hepsini geçtim masa etrafında oturanlardan herhangi birinin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon yok, program yok, proje yok. Tabii bu arada aday da yok. Seçim tarihi geldi çattı. Biz hâlâ sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne kim ve kimler çıkartılacak, hâlâ bilmiyor. Dikkat ederseniz çıkacak demiyorum, çıkarılacak diyorum. Masada kimsenin kendi kararı ve iradesiyle ortaya çıkma imkânı olmadığı, bir yerlerden alınacak işaretin beklendiği çok açık ve net şekilde anlaşılıyor. Dünyayı dört dolandılar ama herhalde işareti henüz alamadılar. Güya adayı belirleyecek olan masanın etrafındakiler de henüz bunun kim olacağını bilmiyor.AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için milletimizin bir kez daha, bu dönem içerisinde bizlere inanıyorum ki sandıkta görevlendirmeyi cumhurbaşkanlığında yapacaktır. Parlamentoda da kahir ekseriyetiyle Cumhur İttifakı'nı işbaşına getirecektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını inşallah 2023 seçimlerindeki zaferimizle birlikte Türkiye Yüzyılı haline dönüştüreceğiz. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbirimize durmak yok, dinlenmek yok. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bu rakam şimdi 11 milyon 241 bine yaklaşıyor. Diğer partilerin üye sayıları hepsini üst üste koyun, sonra ikiyle çarpın, yetmedi üçle çarpın, yine de AK Parti'nin üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı cumhuriyet tarihimizde bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır.Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin başındaki zat, kendisi karşımıza çıkmaya cesaret edemediği için hep birilerini öne sürmüştür. Çekincelerini giderme, korkularını yenme konusunda kendisine verdiğimiz tüm teminatlara rağmen henüz açık bir beyanda bulunmadı. Kendileri bilir, bizim için fark etmez. Şu anda biz arazideyiz, çalışıyoruz, durmak yok yola devam.