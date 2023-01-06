CHP’li belediyede koltuk kavgası

CHP'li Erdek Belediyesi'nde çadır karıştı. 'İhaleye fesat karıştırma" suçundan aldığı 1 yıl 15 gün ceza nedeniyle belediye başkanlığı görevinden alınan Hüseyin Sarı, kendisi yerine belediye başkanı seçilen Burhan Karışık'ı sosyal medyadan hedef almaya başladı. Geçici olarak görevden alındığı dönemde kendisi yerine Belediye Başkanlığı görevine vekalet eden Hasan Yapakçı ile uyumlu bir çalışma ortamı yakalayan Sarı, aldığı cezanın Danıştay'da onaylanıp belediye başkanlığı görevinden kesin olarak uzaklaştırılmasının ardından Yapakçı'yı yerine geçirmek için CHP Genel Merkezinde kulis çalışmaları yapmıştı.

Erdek Belediyesi'ni gölge başkan olarak yönetmek isteyen CHP'li Sarı, CHP Genel Merkezi'nin Burhan Karışık tercihi sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Burhan Karışık'ın göreve gelir gelmez ilk icraatı ise Hüseyin Sarı'nın sağ kolu olarak bilinen Başkan Yardımcısı Canan Kırdar'ı görevden almak olmuştu. Erdek ve Balıkesir kamuoyuna Hüseyin Sarı'nın gölge belediye başkanı olmayacağının mesajını veren Burhan Karışık, sonrasında gelen talepleri de olumlu karşılamayınca Hüseyin Sarı tarafından hedef tahtasına konuldu. Sarı, sosyal medya hesabından, Erdek'te yaklaşık 30 yıl Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı yapan Burhan Karışık'a, "Akaryakıt kaçakçılığını ört bas ettiğin telefon tapelerini yayınlatma bana" şeklinde tehditler savurdu.

15 TEMMUZ'DA SKANDAL PAYKLAŞIM YAPMIŞTI

CHP'li Hüseyin Sarı, geçtiğimiz YIL 15 Temmuz günü yine sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Sizin destanınızı yemişim" diyerek bir görsel paylaşmış ve kısa bir süre sonra 'Terör Örgütü Propagandası Yapma', 'Suç ve Suçluyu Övme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştı.