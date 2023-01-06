Çocuklardan CİMER’e yüz güldüren mesajlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CIMER'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yaptı. Kuruma talep ve şikâyetlerini ileten vatandaşın yanı sıra çocuk ve gençler de CIMER'e mesajlar gönderdi. Çocuklar, ilginç soru ve şikâyetleriyle yüzleri güldürdü, hayrete düşürdü. SABAH, CIMER'e gelen birbirinden masum mesajları derlerdi.Adana'dan bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şiir yazdı. Şiirinin CIMER yoluyla Erdoğan'a iletilmesini istedi. "Bu şiirimi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ona özel bir şiir yazdım" notuyla mesaj gönderen çocuk, "Bir Olduk Davamızda" başlıklı şiirini Erdoğan'a iletti.İstanbul'dan bir çocuk, kuşunu görmesine izin vermediği için babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikâyet etti. Kuşunu görmek isteyen çocuk, "Babam benim kuşumla görüşmeme bir şey demesin. Babamın telefonuna tatlı bir dille, kuşumu görmeme izin vermesi amacıyla uzun olmayan bir mesaj gönderilmesini talep ediyorum" mesajını göndererek okuyanları güldürdü.Çocuklardan gelen sorular en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geldi. İstanbul'dan mesaj gönderen bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel hayatı hakkında "Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de bizim gibi aile yaşantınız var mı? Siz de koltuğa ayaklarınızı uzatıp maç, dizi, film izliyor musunuz? Bizim gibi arkadaşlarınıza misafirliğe gidiyor musunuz?" sorularını CIMER'e gönderdi. Çocuk, koronavirüs dönemi hakkında da "Bilim Kurulu toplantılarınızda 3 veya 4 saat koronavirüsü mü konuşuyorsunuz?" sorusuyla masumluğunu gösterdi.