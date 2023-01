6’lı masanın vaadi parlamenter sisteme hükümet dayanmıyor Zor kurulup kolay dağılıyor

6'lı masa ittifakının Türkiye'ye dayatmak istediği parlamenter sistem modeli, geçmişte hükümet krizlerine yol açtı. İlk koalisyon hükümetini, 20 Kasım 1961'den bu yana 3 aydan 3.5 yıla kadar birçok koalisyon hükümet kuruldu.

20 Kasım 1961'de CHP ve Adalet Partisi (AP) arasında kurulan ilk koalisyon hükümetinin ömrü sadece 7 ay oldu.

25 Haziran 1962'de 2. koalisyon hükümeti CHP, Yeni Türkiye Partisi (YTP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKPM) ve bağımsız milletvekillerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu koalisyon hükümeti ise 25 Aralık 1963'te çöktü.

3. koalisyon hükümetinin ömrü 14 aydı. 25 Aralık 1963'te CHP milletvekilleri ile bağımsız milletvekillerinin katılımıyla kuruldu.

20 Şubat 1965'te AP-YTP-CKMP-MP koalisyonunca kurulan hükümet 8 ay görevde kaldı.

CHP ile Milli Selamet Partisi (MSP) arasında 1974'de kurulan koalisyon hükümeti 2 yıl görevde kaldı.

Adalet Partisi (AP), Milli Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) arasında 1975'te kurulan koalisyon hükümeti 27 ayda yıkıldı.

AP, MSP, ve MHP'nin 21 Temmuz 1977'de kurduğu koalisyon hükümeti 6 ayda dağıldı.

1978'de CHP'nin bağımsız milletvekilleriyle birlikte kurduğu hükümet ise 2 yıl dayanabildi.

20 Kasım 1991'de, DYP ile SHP'nin koalisyon hükümeti 16 Mayıs 1993'te çöktü.

DYP ve SHP, 1993'te yeniden bir araya gelse de 28 ay sonra yine dağıldı.

1995'te DYP ile CHP'nin kurduğu koalisyon 4 ay sürdü.

Anavatan Partisi (ANAP) ile DYP'nin 1996'da kurduğu koalisyon hükümetinin görev süresi sadece 3 aydı. Hemen akabinde kurulan Refah Partisi ile DYP koalisyonu 1 yıl görevde kalabildi.

30 Haziran 1997'de kurulan koalisyon hükümeti ise ANAP-DSP-Demokrat Türkiye Partisi (DTP) milletvekillerinden oluştu. Koalisyon 18 ay iktidarda kaldı. DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti ise 28 Mayıs 1999'da kuruldu, 18 Kasım 2002'ye kadar, 3,5 yıl görevde kaldı.

KOALİSYONLAR DÖNEMİNİ HATIRLATAN KARAR:

"MASADAKİ HER PARTİNİN STRATEJİK KARARLARDA İMZA YETKİSİ OLACAK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masa üyelerinin 10. Toplantısının içeriği hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, masadaki her partinin stratejik karalarda imza yetkisi olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı içerden ya da dışardan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi; ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Dünkü mutabakatta tekrar teyit ederek şunu söyleyim, tek aday çıkartacağız. Şimdi vakti geldi. Cumhurbaşkanı adayı içerden ya da dışardan olsun şunu bilecek: 6 genel başkan aynı imza yetkisine sahip olacak. Aynı karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerine üstün olmayacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda siyasi tabirle söylüyorum eşitler arsında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak. Eşitler var. Bir kişi öne çıkacak. Aramızdaysa. Değilse geleceğiz, diyeceğiz ki, biz sizi düşünüyoruz eğer dışardan biriyse. Bizim oyun kuralarımız bunlar."