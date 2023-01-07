Allah’a hamdolsun yepyeni bir cami oldu

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazının ardından düzenlenen törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi:"3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü'ndeki Yeni Cami inşaatı 1665'te Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandı. Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan caminin 2016'da başlatılan restorasyonla saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirildi.Dış cephesi tamamıyla temizlendi. Beden ve revak duvarları güçlendirildi. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderildi. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar kalem işleriyle tamamlandı. Namazımı eda ederken zeminde kubbeyi seyrettiğimde yepyeni bir Yeni Cami'nin meydana geldiğini Allah'a hamdederek gördüm.Benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hoca'mızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim. Bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik."