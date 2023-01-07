Yüz binlerce çiftçiye 3 müjde birden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu:Çiftçiyi ihmal eden, geleceğini ihmal etmiş demektir. Müjdelerimiz toprak muhafızları, üretim akıncıları çiftçilerimizi daha da güçlendirecek.Çiftçi Destek Kredisi'ni çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9.75'tir ve 36 ay vadeli olacak.İkinci müjde Tarımsal KOBİ Kredisi. Üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4.75.Üçüncü müjdemiz Tarım Borç Transferi. Başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankası'nda sağlanacak uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz.Üst limiti 5 milyon, faiz oranı 9.75, vadesi 60 ay. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma dondurma, su ürünleri paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir.ZİRAAT Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Ziraat Bankası genel müdürümüze, genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini '500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım' diyorum. Tarım kredilerindeki ödeme takip oranı yüzde 1'in altında. Bu çiftçilerin ödemelerini yaptıklarını gösteriyor. Ana parasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesi ve taksitli ödeme imkânı bu kardeşlerimizi rahatlatacaktır.TAHIL sevkiyatını sağlayarak dünyayı büyük bir açlık krizinin eşiğinden döndürdük. Bu süreçte çiftçilere verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı. Bir ileri seviyeye çıkacağız. Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağını en yüksek verimle ekeceğiz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik olarak görüyorsak tarımı da öyle görüyoruz.