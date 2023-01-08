CHP’li Aytuğ Atıcı canlı yayında itiraf etti! Çok konuşulacak sözler: HDP, CHP’nin içinden çıktı

CHP'Lİ AYTUĞ ATICI'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: HDP, CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında HDP'li Pervin Buldan'ın söz konusu açıklamalarını değerlendirdi.

HDP'nin kendi partilerinin içinden çıktığını dile getiren Aytuğ Atıcı, HDP seçmeninin CHP'ye yakın olduğunu ifade etti. Atıcı, HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmadığını ve kendi partilerini kurduğunu söyledi, "Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı." dedi.