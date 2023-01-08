CHP’li Aytuğ Atıcı canlı yayında itiraf etti! Çok konuşulacak sözler: HDP, CHP’nin içinden çıktı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala 6'lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa geçtiğimiz günlerde 10'uncu toplantısını gerçekleştirirken kamuoyuna herhangi bir aday ismi sunmadı ve adaylık görüşmelerine 11'inci toplantıda başlanacağını duyurdu.
HDP KARARINI VERDİ: KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ
6'lı masadaki 'aday' belirsizliği kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars Kongresi'nde seçime kendi adayları ile gireceklerini ilan etti. Buldan, adayın en kısa sürede belirlenerek kamuoyuna duyurulacağını da sözlerine ekledi.
CHP'Lİ AYTUĞ ATICI'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: HDP, CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında HDP'li Pervin Buldan'ın söz konusu açıklamalarını değerlendirdi.
HDP'nin kendi partilerinin içinden çıktığını dile getiren Aytuğ Atıcı, HDP seçmeninin CHP'ye yakın olduğunu ifade etti. Atıcı, HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmadığını ve kendi partilerini kurduğunu söyledi, "Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı." dedi.