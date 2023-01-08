HDP, kendi adayıyla seçime gidecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini açıkladı. HDP Kars İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde konuşan Buldan, şunları kaydetti: "Biz, Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir."