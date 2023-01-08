Kredi müjdeleri çiftçilerin yüzünü güldürdü: Daha büyük bir şevkle üretimi artıracağız

Başkan
Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı kredi paketleri, yurt genelindeki çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Fındık üreticisi Ahmet Ergan:
En son açıklanan paketler daha da güçlü nefes almamızı sağlayacak. Kredi imkânı üretimimizi daha çok artıracak.
Fındık üreticisi Sebahat Altun:
Fındık bahçemize nasıl bakım yapacağımızı düşünürken bu paket ilaç gibi geldi. Bayram havası yaşıyoruz. Hem borçlarımızı kapatacağız hem de üretimi artıracağız.
Trabzon Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar:
Çiftçilerimiz bu kredilerle nefes alacak. Çok önemsiyor ve takdirle karşılıyoruz. Hem çiftçilerimiz hem de devletimiz kazanacak.
Çay üreticisi Bayram Sisik:
Kış boyunca çayımızın bakımını yapıyoruz. Bu destek bize ilaç gibi geldi. Allah Reis'imizden razı olsun.
Çay üreticisi Esin Bayrak:
Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız gün geçmeden yeni yeni müjdeler veriyor. Kredi paketi ilaç gibi geldi. Bayramı erken yaşadık.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru:
Bu paketler çiftçiye olumlu yansıyarak piyasaya hareketlilik getirecek, yeni yatırımların önünü açacaktır. Çiftçilerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük iştah ve şevkle üretimlerine devam edecek.
Hacı Cevheribucak:
Piyasadaki fırsatçı bankalara çiftçiyi boğdurmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Üretici Halime Büyükgüzel Saçıkaralı:
İstihdamımızı artıracak. Devletimiz ihracat için bize büyük cesaret verdi. Daha sağlam adımlar atacağız.
Osman Şinkan:
Çiftçiye destek her zaman devlete, millete fayda olarak geri döner. Başkanımız bize sevgisini gösterdi.
Ahmet Güneş:
Bu destekle durumumuz iyileşti.
Yusuf Dede:
Kışın ağıllara aldığımız hayvanların beslenmesi için can suyu oldu. Elimiz rahatladı.
İrfan Doğdu:
Başkanımız herkesi düşünen çalışmalara imza atıyor. Allah razı olsun.
Ankara'da domates üreticiliği yapan kadın çiftçi Dudu Büyükyavuz:
Kendimi hiç bu kadar güvende hissettiğim bir dönem olmadı. Devletimiz yanımızda olduktan sonra sırtımız yere gelmez.
Mersin'de çiftçilik yapan Muhammed Şafk:
Sırtımızdaki yük azaldı. Devletimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında. Bu destekler bizim en büyük motivasyonumuz. Ülkemiz daha da büyüyecek.
Samsun'da üreticilik yapan Mahmut Zeyrekli:
Traktör, ekipman, tohum gibi destekler çiftçiliği geliştirdi. Mazot ve gübre desteği ile çiftçi daha çok çalışmak suretiyle boş arazi bırakmayıp daha çok üretim yapıyor. Başkanımız sayesinde tarım modernleşti.
Çanakkale'de çiftçilik yapan Nida Elif Selci:
Cumhurbaşkanımızın çiftçilik sektöründe biz kadınları ayrıca düşünmesi onur verici. Bu destekler sayesinde hayallerime daha da yaklaşıyorum.
Rana BÜYÜKTAŞ/ANKARA- Özgür ÖZDEMİR-Mustafa BAYRAK- Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU - Ali ALTUNTAŞ - Mehmet BONCUK- Abbas ÇAKAR /SABAH