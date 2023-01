Kredi müjdeleri çiftçilerin yüzünü güldürdü: Daha büyük bir şevkle üretimi artıracağız

BaşkanErdoğan'ın önceki gün açıkladığı kredi paketleri, yurt genelindeki çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.En son açıklanan paketler daha da güçlü nefes almamızı sağlayacak. Kredi imkânı üretimimizi daha çok artıracak.Fındık bahçemize nasıl bakım yapacağımızı düşünürken bu paket ilaç gibi geldi. Bayram havası yaşıyoruz. Hem borçlarımızı kapatacağız hem de üretimi artıracağız.Çiftçilerimiz bu kredilerle nefes alacak. Çok önemsiyor ve takdirle karşılıyoruz. Hem çiftçilerimiz hem de devletimiz kazanacak.Kış boyunca çayımızın bakımını yapıyoruz. Bu destek bize ilaç gibi geldi. Allah Reis'imizden razı olsun.Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız gün geçmeden yeni yeni müjdeler veriyor. Kredi paketi ilaç gibi geldi. Bayramı erken yaşadık.Bu paketler çiftçiye olumlu yansıyarak piyasaya hareketlilik getirecek, yeni yatırımların önünü açacaktır. Çiftçilerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük iştah ve şevkle üretimlerine devam edecek.Piyasadaki fırsatçı bankalara çiftçiyi boğdurmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.İstihdamımızı artıracak. Devletimiz ihracat için bize büyük cesaret verdi. Daha sağlam adımlar atacağız.Çiftçiye destek her zaman devlete, millete fayda olarak geri döner. Başkanımız bize sevgisini gösterdi.Bu destekle durumumuz iyileşti.Kışın ağıllara aldığımız hayvanların beslenmesi için can suyu oldu. Elimiz rahatladı.Başkanımız herkesi düşünen çalışmalara imza atıyor. Allah razı olsun.Kendimi hiç bu kadar güvende hissettiğim bir dönem olmadı. Devletimiz yanımızda olduktan sonra sırtımız yere gelmez.Sırtımızdaki yük azaldı. Devletimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında. Bu destekler bizim en büyük motivasyonumuz. Ülkemiz daha da büyüyecek.Traktör, ekipman, tohum gibi destekler çiftçiliği geliştirdi. Mazot ve gübre desteği ile çiftçi daha çok çalışmak suretiyle boş arazi bırakmayıp daha çok üretim yapıyor. Başkanımız sayesinde tarım modernleşti.Cumhurbaşkanımızın çiftçilik sektöründe biz kadınları ayrıca düşünmesi onur verici. Bu destekler sayesinde hayallerime daha da yaklaşıyorum.Rana BÜYÜKTAŞ/ANKARA- Özgür ÖZDEMİR-Mustafa BAYRAK- Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU - Ali ALTUNTAŞ - Mehmet BONCUK- Abbas ÇAKAR /SABAH