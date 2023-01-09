Bakan Ersoy’dan basın mensuplarına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tebriği

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yayımladığı mesajda, günün teknolojisinin, haberi ve bilgiyi hiç olmadığı kadar hızlı yaydığını, etkisini muazzam ölçüde güçlendirdiğini belirtti.

"TAKDİR ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kitlesel hareketler doğurabilen, yönetip yönlendirebilen bu hız ve etkinin nasıl kullanıldığının ulusal ve uluslararası siyasi ve toplumsal hareketlerin, olay ve eylemlerin sonucunu, ülkelerin ve milletlerin küresel algısını belirleyebildiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken söz konusu bilgi ve haber akışının merkezinde yer alan gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ağırlığını, yaptıkları işin ne denli önemli olduğunu görmemek, görüp de takdir etmemek mümkün değildir.

Mesleğini etik ilkelere bağlı kalarak, ülkesini ve milletini daima önceleyerek, dürüstlükten ödün vermeden, popülizmin değil gerçeğin yanında yer alarak icra eden; sabır ve sebatla hakkın, özgürlüğün, demokrasinin ve adaletin kalemi, insanlığın vicdanı olmaktan yılmayan bütün basın emekçilerimizi en kalbi şükran ve minnet duygularımla selamlıyor; Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."