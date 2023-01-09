Papa Franciscus’dan Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına övgü

Papa'nın yeni yıl nedeniyle büyükelçileri kabulünde kendisiyle görüşen Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfüllah Göktaş, Türkiye'nin rolünün takdir topladığını belirterek, görüşmede "Erdoğan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli" dediğini aktardı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükelçi Göktaş, mesajında şunları ifade etti:
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan'da da takdir topluyor. Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli" dedi.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan'da da takdir topluyor. Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında, "Cumhurbaşkanı @RTErdogan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli" dedi. pic.twitter.com/DMtJoN4SEv— Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) January 9, 2023