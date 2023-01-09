Türkiye şehitleri için yürüdü

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıldönümünde Sarıkamış'ta Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde şehitleri anmak adına yürüyüş düzenlendi.Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Biz Hep Aynı İzdeyiz" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganlarıyla bir araya geldi. Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Vatandaşlar hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği yürüyüşte ellerinde bayraklarıyla yerini aldı.Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda konuşan Kasapoğlu, "108 yıl önce kahraman mehmedimiz yola revan oldu. Allahuekber Dağları'na şöyle bir bakınca ve o günkü koşulları da göz önünde bulundurunca askerlerimizin ne yüce bir ruh, ne büyük bir inanç, vefa ve disiplin sahibi olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Türkiye kolaylıkla, güle oynaya kurulmuş ve kurtulmuş bir ülke değil, her bir karışı için canlar feda edilmiş bir ülkedir. Başımız dik ve hür bir şekilde ülkemizin 100. yılını kutlayabiliyor oluşumuzu feda edilen canlara, toprağa dökülen şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarına borçluyuz" diye konuştu.Kasapoğlu, "Sarıkamış, milletimizin en zor şartlarda, büyük imkansızlık içinde dahi, vatanından ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin nişanesidir. Bu aziz milletin Malazgirt'te, Balkanlar'da, Çanakkale'de ve daha nice cephelerde, vatan aşkı ve istiklal ruhuyla yazdığı daha nice şanlı destanlar vardır. Milletimiz esarete asla razı olmamış, istiklalinden asla ödün vermemiştir. İlelebet de bu gerçek değişmeyecektir" ifadelerini kullandı.Soğuk havaya aldırış etmeden ellerinde bayraklarla Sarıkamış şehitlerini anan vatandaşlara Kızılay ekipleri, çay, çorba gibi çeşitli ikramında bulundu. Etkinliğin sonunda SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar, tören alanı üzerinde gösteri yaptı. 21 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü kapsamında 6 km yol kat edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış'ın kurtuluş mücadelesinin miladi ve aziz milletin yeniden varoluş hareketinin başladığı yer olduğunu vurguladı. Şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını dile getirerek gençlere seslenen Yanık, "Çanakkale Savaşı kazanılırken de Suriye'de terör yuvaları bir bir yıkılırken de 15 Temmuz'da yeni bir destan yazılırken de hep en ön saftaydınız" değerlendirmesinde bulundu.