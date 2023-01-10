AK Partili Yavuz: 6’lı masa vesayet kurgusu!

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ



Diliyorum ki bu konu çözüme kavuşsun anayasal zeminde yani Türkiye'nin gündeminden de çıksın bunu çok diliyorum bu veya başka iş hangi iş olursa olsun bir işe kalkıştığınızda gerçekten inanarak yaptığınızı yapmanız gerekiyor önce bir karar vermeniz lazım bu işi ben istiyor muyum istemiyorum bu olmalı mı olmamalı mı karar verip yapmanız gerekiyor. AK Parti'nin mantığında mantalitesinde dünyasında başörtüsü ile ilgili konunun kayıt şartsız ilelebet çözümünün istendi istediğini düşünmemiz mümkün yani AK Parti'nin hepsinin kafasında ya bu mesele çözülsün ama öyle ama böyle zaten çözüldü ve bunu çok isteyerek yaptık. Neden ya derdimiz bu olmaman Türkiye'nin başka meseleleri var başı açığı da başı kapalı da bizim insanımız. İster dini inançla olsun ister başka sebeple bu da bir ayrıma gitmeye gerek yok. Ve bu bir zihniyet dönüşümü ile Türkiye'de çözüldü ve hiçbir anayasa değişikliği yapılmadan çözüldü. 2008'de kısmen çözdük bunu. Kısmen diyorum çünkü sadece üniversiteye dönüktü. Orada da Anayasa mahkemesi Anayasaya aykırı karar vererek bunu engelledi.

CHP'NİN RANDEVU İÇİN İYİ PARTİ'DEN İZİN İSTEMESİ



Bahane bulmak istedikten sonra bunlar olsun, olmasın başka bahaneler bulmak mümkün. Bu meseleye inanan kişiler bakınız o 6'lı masada o kadar farklı dünya görüşleri var ki o kadar geçmişte edilen laflar var ki birbirleriyle hiç konuşmamak için tonlarca şey bulabilirler. Hatta sonra Hüseyin Baş gelir mi gelmez mi konusu bile oldu. Bakın HDP'nin yaklaşımı doğru bir tarafı olmayan bir yaklaşım çünkü yargının yürüttüğü bir takım çalışmalar yüzünden yasamadaki İşler de böyle bir savsaklamaya o bahaneyle gidilebilir mi yani hiç alakası yok ya da CHP'nin yaklaşımı doğru mu? HDP'nin son olarak randevu vermemesi, ardından CHP'nin de öyle davranması, hele ki CHP'nin 'İYİ Partiye soralım' demesi."

HDP'NİN ADAYLIK AÇIKLAMASI



Ali İhsan Yavuz, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına ilişkin "Son zamanlarda bildiğim kadarıyla 6'lı masa olası iktidar durumunda hangi bakanlıkları nasıl paylaşılacağına ilişkin kamuoyundan okuduğum kadarıyla söylüyorum ben de bilmiyorum nasıl olacağını, birtakım tartışmaların olduğunu söylüyor HDP 'beni asla dışarıda bırakamazsınız hiçbir konuda. Ben de bu altılı masanın bir tarafında varım' demek istiyor." dedi.

"TAM BİR VESAYET KURGUSU"



Yavuz konuşmasını şöyle tamamladı: "Demek istiyorlar ki biz öyle bir başkan adayı bulacağız ki öyle bir Başkan seçtirmeye çalışacağız ki o anayasadan önce bize baksın anayasadan önce bizden hiza alsın. Yoksa ona diyeyim bize baksın öyle karar versin diye bir kurgunun peşindeler. Bu tam bir vesayet kurgusu açıkçası. Yeni bir sivil vesayet ortamı sivil bir oligarşik ortam oluşturuluyor."