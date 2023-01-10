Annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

İçişleri Bakanlığı'nın "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin İstanbul ayağı AKM'de gerçekleştirildi. Katılımcı annelere uyuşturucu kullanımı ve zararları hakkında bilgilendirici sunum ve film gösterimi yapıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 32 mahallede Narko Alan Projesi'ni uyguladıklarını belirterek, "Yakalananlara uyuşturucuya nasıl başladıklarına, nerelerde kullandıklarına dair anket yaptık. Çıkan sonuçlar doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini başlattık" dedi.