Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1225 gündür sürüyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek kızı Fadime Levent için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, evladına 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Kızının PKK terör örgütü tarafından dağdaki mağaralarda tutulduğunu ileri süren anne Levent, "Evlatlarım hepinize sesleniyorum. O mağaralar size göre değil. Dönün gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Fadime'm ben seni çok özledim kızım. Analar ve babalar olarak bu çadırın içi gözyaşımızla sel oldu" dedi. İHA