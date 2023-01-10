Kabir toprağı biriktirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen şehitlere vefa borcunu ödemek isteyen Denizlili Adnan Güler (60), 3 yılda 49 şehir gezerek 250 şehidin mezarı başında dua etti. Darbe gecesi yaşananları televizyonda görünce kendini sokağa attığını belirten Güler, bu fikrin Yozgat'a gittiği zaman oradaki 7 şehidin kabirlerini ziyareti sırasında aklına geldiğini kaydetti. Türkiye haritasını önüne açarak plan yapan Güler daha sonra Niğde'nin Bor ilçesindeki Ömer Halisdemir'in kabrine gittiğini aktardı. Güler, "Şehitlerimiz için birer Fatiha okumanın hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Bir hatıra olur diye her mezardan toprak aldım. 100'e yakın şehidimizin toprağı bende. Fas'taki şehidimiz kaldı. O şehidimizi de ziyaret etmek, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Kabul olur olmaz bilemiyorum. Kendi imkânlarımla bu şehitlerimize ait olan topraklardan veya hatıralarından bir müze yapmayı da düşünüyorum" şeklinde konuştu. AA