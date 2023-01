Köprü ve otoyollarda bu yıl ücret artışı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yılın ilk kabine toplantısına başkanlık yaptı. Külliye'de 2 saat 40 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin bir müjdeyi de kamuoyuyla paylaştı:Ülkemizi 81 vilayetiyle geliştirme, büyütme, kalkındırma çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bir de müjde vermek istiyorum, heyecanlanmayın artık, bu AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerimiz daha plan aşamasında birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Projelerimizin hemen hepsi artık Hazinemiz için önemli birer gelir kaynağına dönüşüyor.Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbulİzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir. Milletten aldığımızı milletin emrine sunma yetkisiyle otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz.2023'ü Türkiye Yüzyılı vizyonu ile karşılamak için aylar öncesinden çalışmaya başladık. Son dönemde içeride ve dışarıda ülkemizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamak azmimizin gerisinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü başlama gayesi var. Geçtiğimiz yıl son kabine toplantısının ardından, 28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyumuzla paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen, binlerce vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorununu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız.Engellilerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara her kesimi destekleyerek hiçbir bireyin kendini kimsesiz hissetmemesi için çalıştık. Biz devletin, kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeğini sosyal hizmet yelpazemizi genişleterek göstermenin gayreti içinde olduk. 2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Elektrik yardımının kapsamını genişleterek 2.8 milyon haneye elektrik yardımını başlattık, yakacak yardımını da ilave ettik.Bu yıl aile ve sosyal hizmetlerde eşi vefat etmiş kadınlarımız ve Roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut projesi başlatacağız. Yoksulluk sınırına yakın ailelerimizin yanında yer alacağız. Avrupa'dan Suriye'ye kadar sınırlarımız dışındaki tüm etki alanlarımızdaki vatandaş ve kardeşlerimize ilave rehberlik ve destek hizmetleri vereceğiz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek yeni projeleri devreye alıyoruz.Bünyesindeki şirketlerin değeri 6.2 trilyon lirayı bulan Borsa İstanbul, muhalefetin art niyetli spekülatif çabalarına rağmen uluslararası düzeyde en yüksek değer artışı sağlayan piyasalar arasına girdi. Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz. Küresel ticaretten aldığımız payı daha da artırarak, ihracatımızı katlayarak yükselteceğiz. Cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki imkânlarımızı kullanacağız. Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarını yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Tüm kesimleri finansal olarak destekleyeceğiz.Ülkemizin vizyon projesi Togg'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz.Kamu borç stokunun milli gelire oranı Japonya'da yüzde 264, Amerika'da yüzde 122, Euro bölgesinde yüzde 93 seviyesinde iken ülkemizde yüzde 35. Yıl içinde ücretliler için yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerin bir kısmını vergi indirimleri ve destek ödemeleri ile Hazinemiz karşıladı. Bu kapsamda sadece vazgeçtiğimiz vergi tutarı 279 milyar lira. Elektrikte mesken tüketiminde ortalama yüzde 60, doğalgazda yüzde 80 sübvansiyon yaparak yaklaşık 400 milyar liranın vatandaşımızın cebinden çıkmasını önledik.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu:6 adet yeni nesil Fırtına Obüsü ülkemize, ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni nesil Fırtına Obüsleri pek çok avantaja sahip. Kazandırılan ilave yetenekler arasında atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, yangın söndürme, yeni paket askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç unsuru bulunuyor. Fırtına Obüslerinin gücüne güç katan sistemlerle dışa bağımlılık azalmış oldu. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah 2 sene içerisinde tamamlayacağız. Fırtına obüslerimizde 2025'ten itibaren geliştirilen motor ve transmisyonu kullanacağız.çimizdeki teknoloji özürlü kimi gafillerin karalama gayretlerine rağmen, silahlı-silahsız taaruzi insansız hava raçlarımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor.Savunma sanayisi alanında tam bağımsızlığı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyeceklerini ve en küçük bir geri gidişe rıza göstermeyecek, kamu ve özel sektör işbirliğiyle Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacağız. Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında gelen savunma sanayide göreve geldiğimizde üretimlerin yüzde 20'sinin milliydi. Bugün bu oran yüzde 80'e ulaştı. AAMayıs'ta2 Altay tankını teslim ediyoruz. 2025 yılındanitibaren seri üretime başlıyoruz. Ciddi emek, sabır, bilgi birikimigerektiren bu projeleri adım adım gerçekleştiriyoruz.GRUP kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri buradan bir kez daha, özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum.Brezilya'da yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntü ve endişeyi dile getirmek istiyorum.Yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz. Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya desteğimizi ve Brezilya halkının iradesine saygımızı ifade ediyoruz.Cuma günü İstanbul'da bu çok önemli, bütün muhalefeti oraya davet ediyorum. Meşhur Rami Kışlamız var ya Rami Kışlamız, nasıl burada Millet Kütüphanemiz varsa, İstanbul'umuzda da inşallah Rami Kışlamız İstanbul'un Millet Kütüphanesi olacak. İstanbul'un en büyük ve Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden ayağa kalkıyor. Bu kışlanın içinde esnaflık yaptım, gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik ama sonunda bu oldu.BaşkanErdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ile Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Pakistan'da geçen yaz yaşanan sel felaketiyle küresel iklim krizinin ele alındığı uluslararası konferansa gönderdiği video mesajda şunları kaydetti: "İklim değişikliği ve yol açtığı sorunlar insanlık meselesi. Tarih boyunca olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız bırakmadık. 15 uçak ve 13 trenle gönderdiğimiz 7 bin 500 tondan fazla insani yardım malzemesini ulaştırdık. Yerelden temin ettiğimiz ürünleri afetzedelerle paylaştık. 1630 tondan fazla insani yardım taşıyan 2 gemi gönderdik. Türkiye, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının teminiyle yeniden inşaat sürecine katkı sağlamaya hazırdır. Kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz."Birilerinin "Ona, buna satıldı" iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sermaye düşmanlığı yapanlar Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak, benzin istasyonlarında bir şeyler yiyerek yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak mühendislerimizle, işçilerimizle bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. 'İşten atılacak' diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimiz de hiçbir hak kaybına uğramadan, tam bir gönül huzuruyla fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ekonomimize katkı sağlıyor. Hal böyleyken fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar, şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden, ne işletmecilerimizden, ne de milletimizden yarım ağızda da olsa bir özür dileme erdemi göstermedi. Milletimize olan özür borçlarını ifa etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu hazin tabloyu da ayrı bir pişkinlik, ayrı bir yüzsüzlük örneği olarak milletimizin takdirine bırakıyoruz.2023yediden yetmişe herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir sene olacak. Milli muharip uçağımızı (MMU) hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Gemiye konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek. Özgün helikopterimiz Gökbey'i Jandarma kullanmaya başlayacak. ATAK-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul envantere girecek.