Milli savaş uçağı 2023 sonunda göklerde

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı çalışmalarında gelinen son durumla ilgili, "Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak" müjdesini paylaştı. Katıldığı bir programda çalışmaların çok başarılı ve sorunsuz bir şekilde ilerlediğini aktaran Kotil, "Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim. 2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor. Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok. Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki teknoloji gelişir, görür. Elimiz boş durmaz ki geliştiririz" şeklinde konuştu. Milli Muharip Uçağı'nın yüzlerce kilometreden hava ve yer hedeflerine kilitlenerek imha edebildiğini vurgulayan Kotil, "2 F-16 motoru var üstünde. 5-6 ton rahatlıkla kullanıyor" bilgisini paylaştı.Son teknoloji uçağın, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının bir ürünü olduğuna dikkat çeken Kotil, "Personelim bundan pozitif etkileniyor. Görseniz ağlayabilirsiniz. Uçak üzerine onlarca kişi çalışıyor. 24 saat mesai ile çalışılıyor" şeklinde konuştu.