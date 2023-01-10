Sümeyye Erdoğan Bayraktar öncülük etti: Kadın Destek Merkezi bugün açılıyor

Kadın Destek Merkezi bugün KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve proje paydaşlarının katılımıyla İstanbul Edirnekapı'da açılıyor. KADEM Kadın Destek Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında kuruldu. Zeytinburnu Belediyesi, Fatih Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle bir İSTKA projesi olarak hayata geçirilen merkez İstanbul'da yaşayan, 15-29 yaş arası, ne eğitimde ne de iş yaşamında yer bulabilmiş genç kadınların psiko-sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösterecek.Kadınların "iyi olma" halini güçlendirmek adına kurulan Kadın Destek Merkezi, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen, psikososyal konularda desteğe ihtiyacı olan ya da herhangi bir konuda zihninde soru işaretleri olan ve herhangi bir sınırlandırmaya gerek duymaksızın desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlara destek vermek üzere kuruldu. Merkez, tüm bunları yaparken gizlilik esası ve kapsayıcı bir çalışma prensibi doğrultusunda hareket edecek. Merkezde atölye, seminer ve kurslar düzenlenecek. Kadınların iş hayatına dair ihtiyaç hissettikleri alanlarda mentörlük ve staj olanakları sunulacak. Gönüllü avukatlar aracılığıyla kadınların ihtiyaçlarına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti de sunulacak.