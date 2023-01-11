6’lı masanın önerisi ‘yetki gaspı’ olur

6'lımasa liderlerinin, kendi adaylarının seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı yetkilerine 'ortak' olacakları yönündeki açıklamaları Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. SABAH'a konuşan hukukçular, böyle bir uygulamanın Anayasa'yı ihlal anlamına geleceğini savundu."Bu hukuken mümkün değildir. Bu tez açıkça Anayasa'nın ihlal edileceğinin ilanıdır. 6'lı masa liderlerinden gelen açıklamalar demokrasiye aykırı. Hiçbir toplumsal karşılığı olmayan birileri gelecek yüzde 50 den fazla oy almış cumhurbaşkanı ve yetkisine ortak olacak veya müdahale edecek. Bunun demokrasiyle ilgisi yoktur.""Halkın oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı üzerinde bir vesayet organı kabul edilemez. Anayasa'dan yetkisini almayan hiçbir makam ve organın, cumhurbaşkanı üzerinde bir karar mercii olarak hareket etmesi mümkün değildir. Bu yöndeki hükümet etme girişimleri her şeyden önce Anayasa'dan yetki almayan kişilerin ya da organların yetki gaspıdır. Ne hukuk nazarında ne de siyaseten bu önerilerin herhangi bir karşılığı yoktur."