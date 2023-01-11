Bu demokrasi değil sivil darbe teşebbüsü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ato Congresium'da gerçekleşen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuştu.Seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hâlâ karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. En iyi siz bilirsiniz kardeşlerim, 6 kaptan bir gemiyi batırır, yedekler hariç tek kaptanla bir gemi gider. Görünürde 6 kişiyle, Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Bir de gözükmeyen var, 7. Tabii bunun dışından kimler var, bilmiyoruz. Habire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da ülke ve millet için hayırlı bir yarış başlasın. 'Parlamenter sisteme tekrar geçeceğiz' diyerek çıktıları yolda döndüler dolaştılar sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler.Ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye 'cumhurbaşkanı' diye başına geçirsin ki? Oyu millet verecek, ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davul başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek, milletin aklıyla alay etmek demektir.Bir yanda 25-30 milyon insanın oyunu alan cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten 6 kişi olacak. Bu modeldeki cumhurbaşkanının Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti olabilmesi mümkün mü? Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle yağma. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş. Meselenin çok daha vahim yanı, mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut Anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı, demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür. Bu arada Erdoğan dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.1- Halkbank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9.75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek.2- Paraf, Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz.3- Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Esnaf Destek Paketi'nin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz.4- 1. ve 2. risk grubunda bulunan ve halihazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnafımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkânı getiriyoruz.kargaşa döneminden sağ salim çıkabilmemizi, kısa sürede toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmemizi gizli gücümüz esnafımızın, ahilerimizin dirayetine borçluyuz. 15 Temmuz'da darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli kısmı esnafımızdı. Sivil şehit ve gazilerimiz arasında ilk sırayı esnafımız alıyor. O gece birileri atacakları sosyal medya mesajlarının tonunu ayarlamakla meşgulken bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okuyordu. Ülkemizi vesayetçilerin, darbecilerin, terör örgütlerinin, kifayetsiz muhterislerin pençesinden nasıl esnafımızla kurtardıysak, 20 yılda demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafımızla tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da esnafımızla birlikte inşa edeceğiz.Esnaf toplumun sorunlarını yansıtan önemli bir topluluk. Hayatının bir döneminde esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik. Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnafa bakıyoruz. Orada huzur, dirlik, şükür varsa tamam diyoruz. Orada sıkıntı görüyorsak dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözümüne yöneltiyoruz.Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme esasına dayalı ekonomi programını kararlılıkla uyguladık. Dünyanın resesyonu, küçülmeyi konuştuğu bir dönemde, 2021'de yüzde 11.4 ve 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6.2 oranında bir büyüme oranına ulaştık. Milli gelirimizdeki, döviz kurundaki aşırı yükselişten kaynaklanan nispi yavaşlamayı durdurup yeniden yükselişe geçtik. İstihdamda, 31.5 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İhracatımız 254.2 milyar dolarla tarihi rekor kırdı. Buraya 36 milyar dolardan geldik. Nereden nereye! Cari açığımızın en önemli sebebi olan enerjide, Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına, güneş ve rüzgâr santrallerine kadar her alanda çok büyük bir atılım içindeyiz. Çalışanların ve emeklilerin ücretlerinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla enflasyon sebebiyle oluşan refah kaybını telafi ediyoruz.