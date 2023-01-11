HDP, terör örgütünün asker alma dairesi gibi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, kapatma davası kapsamında AYM heyetine sözlü açıklamada bulundu. Yüce Divan Salonu'ndaki sözlü açıklaması 45 dakika süren Başsavcı Şahin, çıkıştı gazetecilere değerlendirmede bulundu. Şahin, "Davalı partinin devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik.Davalı partinin terör örgütü ile bağı milletçe bilinen bir gerçek. Ayrıca davalı parti yöneticileri dahil PKK'yı terör örgütü olarak görmeyip, silahlı halk örgütü olarak tanıdıklarını açıkça kendileri söylüyorlar" dedi. Şahin, "Davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir" ifadelerini kullandı. Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından HDP'ye sözlü savunma için süre verilecek. Belirlenecek günde HDP'nin hem kapatma davası, hem de hesaplara bloke konulmasına ilişkin savunmasını tamamlamasının ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Yüksek Mahkeme toplanacak ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. DHA