KADEM’in Kadın Destek Merkezi açıldı: Kadınlar aradığı desteği bu merkezde bulacak

İstanbul Fatih'te, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) paydaş kurumların desteğiyle kentte yaşayan kadınların psikososyal, ekonomik ve eğitimine ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan Kadın Destek Merkezi açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında, Zeytinburnu Belediyesi, Fatih Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi desteğiyle bir İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) projesi olarak hayata geçirilen Fatih Edirnekapı'daki Kadın Destek Merkezi'nin resmi açılış töreni dün gerçekleştirildi.KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM'in, kadınları desteklemek ve onların iyi oluş hallerine katkı vermek adına pek çok faaliyet yürüttüğünü, 10 yıldır binlerce kadına farklı alanlarda destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Kadınların gereksinimlerine, isteklerine duyarlı, sürdürülebilir ve bütüncül yaklaşımlı bir Kadın Destek Merkezi kurduk. Merkezimizi dil, din, ırk, etnik grup ayırt etmeksizin kadınların erişebileceği ve yardım alabileceği bir yapıda oluşturduk. Merkezimizde İstanbul'da yaşayan, eğitimde veya istihdamda yer almayan genç kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz.Özellikle çocuk evlerinde kalan 15 ila 18 yaş arasındaki kız çocukları ile geçici koruma statüsünde bulunan genç kadınlar bu hizmetlerimizden yararlanabilecek. Kimi zaman eğitim ve istihdam anlamında eksikleri oluyor, bu anlamda destek veriyoruz. Ayrıca merkezimizde kurslar ve atölyeler de var. Kadınlara vakitlerini değerlendirip, iyi oluş hallerini hızlandıracak ortam sağlıyoruz. KADEM olarak hazırladığımız kitaplarla, yayınlarla, eğitimlerle onları destekliyoruz" dedi. Merkezin Eylül 2022'den beri faaliyette olduğunu ve o tarihten bu yana 150 kadın danışana destek verdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, "Amacımız İstanbul'da pilot olarak başlattığımız bu uygulamayı KADEM'in temsilciliklerinin olduğu diğer illere de götürebilmek. 53 ilimiz var şu an halihazırda. Orada da bu merkezleri hayata geçirebilmek bizim için en önemli hedeflerimizden biri" diye konuştu.KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların merkeze başvurarak kendi ihtiyaçlarını burada bulunan sosyal hizmet uzmanlarına ve psikologlara anlattıklarını ve ihtiyaç tespiti yapıldığını belirterek, "Gerektiğinde eğitim ve istihdama yönlendirme, gerektiğinde psikolojik, hukuki destek şeklinde hizmetler burada veriliyor. Burayı aşan konularda danışanlar bakanlıklarımıza, ilgili il müdürlüklerine, kurumlara yönlendiriliyor. Sonuna kadar da takibi yapılıyor. Bütün kadınlarımızın sonuna kadar iyi oluş hallerini desteklemek adına takip edildikleri ve buradan daha huzurlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak çıkabilmeleri hedefleniyor. Burada meslek edindirme atölyeleri de yapılıyor. Sığınmacılar için Türkçe kursları da veriliyor. Çok çeşitli hizmetlerle kadınlarımıza destek olduğumuz bir merkez" dedi. Kadın Destek Merkezi'ne kadınlar, hafta içi 09.00-17.00'de direkt adrese giderek ya da internet sitesinde yer alan başvuru formuyla ulaşabilecek.