AK Parti’nin kılavuzu yine millet olacak

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti'nin strateji toplantısında seçim beyannamesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurmaylarına seçim beyannamesinde yer alması gereken somut önerileri sordu. Erdoğan'ın, "Mümkün olduğunca vatandaşın anlayabileceği, onların temel önceliklerini içeren bir metin yazalım" talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, kurmaylarına "Herkesin ve her kesimin kendisini hür hissettiği ve katkı verdiği bir ortamda yeni anayasa yapılması 2023'te değişmez gündemimiz olacak" dedi. Öte yandan dün Numan Kurtulmuş başkanlığında, seçim beyannamesi komisyon üyeleri Ertan Aydın, Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ ayrı bir toplantı daha yaptı. Seçmenin merakla beklediği beyannamedeki kavramların önümüzdeki hafta tam anlamıyla şekillenmesi bekleniyor.