Fincancı’ya 2 yıl 8.5 ay hapis cezası

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ardından tahliye edildi.Fincancı, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra soruşturmanın başladığı Ankara'da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfatla gayriresmi haber kanalına canlı bağlantıyla katılarak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı aktarılıp, 'silahlı terör örgütü propagandası' suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın dün görülen 3'üncü celsesinde mahkeme, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vererek Fincancı'nın tahliyesine hükmetti. Fincancı, cezasının kesinleşmesi halinde, infazı tamamlanana kadar doktorluk mesleğini ve TTB başkanlığını yapmasından yoksun bırakılacak.