SON DAKİKA | İddianame tamamlandı! FETÖ’nün yeni şifreleri ortaya çıktı





ÖRGÜTÜN YENİ ŞİFRELERİ ORTAYA ÇIKTI

Örgüt mensuplarının aralarında örgütsel haberleşme amacıyla bankalar üzerinden düşük miktarlı Havale/EFT gibi işlemler yaparak açıklaması üzerinden iletişim sağlamaya çalıştıkları belirtilen iddianamede, Ramazan ayında fitre ve zekat adı altında toplanacak paraların yurt dışına kaçacak şahıslara gönderilmesinin istenildiği belirtildi. Örgütün bazı şifrelerine de yer verilen iddianamede "Yüzme Kursuna Yazılmak" ifadesinin yurt dışına çıkış, "Kurs Fiyatı" ifadesinin ise yurt dışına çıkış yapmak amacıyla harcanması planlanan para için kullanılan tabirler olduğu açıklandı. İddianamede ayrıca örgüt mensuplarının illegal olarak çıkışları iki bölgeden sağladıkları, 'AŞAĞI' olarak geçen bölgenin Ege olduğu, lüks tekne ve yatlarla da Ege'den illegal çıkışların sağlandığı, 'YUKARI' olarak geçen bölgenin ise Edirne ili olduğu, Edirne'den geçişlerde su seviyesini/debisini takip ettikleri kaydedildi.

Örgütün güncel yapısı içerisinde faaliyet yürüten şahıslar arasında geçen konuşmalarda şifreli konuştukları da belirtilerek "Meyve" kodunun eğitim yapılanmasında güncel olarak evlerde kalan yahut evde kalmasa da örgütle bağı olan öğrenciler ve geçmişte örgütle irtibatlı olup da halihazırda örgütü bilen tanıyan öğrencilere verildiği "Sebze" kodunun ise eğitim yapılanmasında güncel olarak evlerde kalan yahut evde kalmasa da örgütle bağı olan öğrenciler içinde yer alıp hizmeti (örgütü) tanımayan öğrenciler için kullanıldığı belirtildi.