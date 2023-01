SON DAKİKA | İddianame tamamlandı! FETÖ’nün yeni şifreleri ortaya çıktı

GÜLEN'İN "HER İLE BİR PEYGAMBER, HER KOĞUŞA BİR SAHABE VE DIŞARIDAKİ HER AİLEYE BİR MELEK" SÖZÜ ÜZERİNE YENİ BİR YAPILANMA

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye' deki tabanı toparlamak amacıyla örgüt elebaşı Fethullah Gülen' in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gittiği de iddianamede belirtildi. İddianamede örgütün aldığı ağır hasarı onarmak, diğer yandan yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadığı belirtilerek örgütün güncel yapılanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetildiğinin itiraflar ve teknik incelemeler sonucu belirlendiği kaydedildi.