Domino nakille iki hayat kurtuldu

Antalya'da ani kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'nın bağışlanan organları 4'ü çocuk 8 kişiyi hayata bağladı. Ancak bağışlanan karaciğeri domino etkisiyle iki kişi can oldu. Fidancı'nın karaciğeri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doğuştan karaciğer hastası 11 yaşındaki Furkan Geve'ye nakledildi. Domino etkisi ile aynı anda Furkan'dan alınan karaciğer ise Uşak'tan gelen siroz hastası 61 yaşındaki Mehmet Talas'a nakledildi.10 günde sağlıklarına kavuşan iki hasta, Rektör Prof. Dr. Özlenen Ökan'ın düzenlediği basın toplantısında konuştu. Furkan Geve, "Doğuştan karaciğer hastasıyım. Naklin ardından hayatımda ilk kez gevrek yedim. Yaşamak güzel şey" diyerek sevinç gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Talas ise, "Furkan'ın karaciğeri ona yaramıyordu. Bana faydalı idi. Furkan, Zeynep'in karaciğeri ile hayata tutundu.Ben de Furkan'ın karaciğeri ile sağlığıma kavuştum. Artık biz dede-torun olduk. İyi ki organ bağışı var. Zeynep'in ailesi organ bağışlamasaydı bugün belki de Furkan da ben de yaşamayacaktık" diye konuştu. Prof. Dr. Özkan ise dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldıklarını söyledi. 2022'de 23'ü kadavradan 214 böbrek, 11'i kadavradan 54 karaciğer ve 4 kalp nakli olmak üzere toplam 272 nakil gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, "Dünyada nadir olan domino nakli gerçekleştirdik. İkinci rahim nakilli hastamız anne oldu. Bu yılı hareketli bitirdik. Bilimde güçlü olan ülke genel olarak da dünyada güçlü olur" dedi.Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı domino naklin dünyada ender yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Zeynep'in karaciğerini Furkan'a naklettik. Furkan'dan alınan karaciğer ise Mehmet Talas'a nakledildi. Buna 'domino nakil' deniyor. Dünyada nadir yapılan domino nakil de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi."