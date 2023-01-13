Haberler Gündem Haberleri İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kritik ismi Hazni Gölge tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.1.2023 19:09 Son Güncelleme: 13.1.2023 19:12

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kritik ismi Hazni Gölge tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, ifadesi ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gölge, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının kritik ismi Hazni Gölge tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Hazni Gölge, 'Devletin Birliği ve Ülkenin Bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gölge, tutuklanarak cezaevine gönderildi

ARKADAŞINA GÖNDER
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kritik ismi Hazni Gölge tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA