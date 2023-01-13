Siyaset uğruna vatandaşa açılış çilesi

Sahne platformunun kurulduğu güneş enerjilerin olduğu tarlada, kooperatif tarafından yapılan güneş enerjisi panellerinin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, off road yollarını aratmayan yollardan aracı ile gerçerken vatandaş ise o yollardan yaya olarak açılış yerine yürüdü.