Siyaset uğruna vatandaşa açılış çilesi

Denizli'ye ziyaretler ve açılışlar için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bozkurt Belediyesi tarafından organize edilen açılışa katılmak üzere dağlık araziye gitti.
Sahne platformunun kurulduğu güneş enerjilerin olduğu tarlada, kooperatif tarafından yapılan güneş enerjisi panellerinin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, off road yollarını aratmayan yollardan aracı ile gerçerken vatandaş ise o yollardan yaya olarak açılış yerine yürüdü.
SİYASET UĞRUNA VATANDAŞA ÇİLE, DEVLETE ZARAR
Yaşanan bu durum ile özellikle çevre belediyelerden gelen ve Denizli CHP'li belediyelerin kullandığı resmi plakalı araçlarda adeta tarlalarda kullanması vatandaşların da tepkisine yol açtı. Açılışın diğer ilçe belediyeler gibi neden toplu açılışın içine alınmadığına tepki gösteren vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
DİĞER İLÇELER İÇİN SALONDA TOPLU AÇILIŞ
CHP'li Merkezefendi, Honaz ve Serinhisar Belediyeleri için ise salonda tören düzenlenirken Bozkurt Belediyesi için ayrı tören düzenlemesi dikkat çekti.