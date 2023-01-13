Türkiye Yüzyılı milletimizin asırlık hayallerinin sembolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "ARGE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Türkiye Yüzyılı'na, bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu, dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Hedefimiz 2053'te, Paris İklim Anlaşması ile taahhüt ettikleri net sıfır emisyonuna ulaşmaktır. Dünyadaki gelişmeler her ne kadar tüm taraflar için Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmayı zorlaştırıyor olsa da biz oluşturduğumuz programlara bağlı kalacağız.Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor. "Bilim" diyoruz, "Üretim" diyoruz, "Verimlilik" diyoruz, "Kalkınma" diyoruz, hepsinin temelinde bilim var, teknoloji var. Küresel gerçekler ve yönelimler çevre meselesini giderek öne çıkardığı için elbette bu konuyu merkeze almamız doğrudur, yerindedir ama hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni kayıplara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün Allah'ın izniyle bugündür. Türkiye Yüzyılı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür. Bilim ve teknolojiyi bu vizyonun rehberi görerek esasen geçmişte düştüğümüz veya düşürüldüğümüz bir hatayı tekrarlamama irademizi de ortaya koyuyoruz. İnancımızın, medeniyetimizin, tarihimizin etki ve sevgi alanımızdaki tablonun bize işaret ettiği istikamet de budur.Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, kuralları koyanların ve dolayısıyla gerektiğinde değiştirenlerin, küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin, kendileri dışındaki herkes gibi bize karşı da uyguladıkları çifte standartlar hiçbirimizin moralini bozmasın. Dün sadece bilimin, teknolojinin, üretimin pazarıydık. Bugün teknolojinin, bilimin, üretimin merkezlerinden biri haline geldik. Yarın tüm bunların kaynağı konumuna yükseleceğiz. İşte o zaman biz böyle davranmayacağız. Elimizdeki imkân ve kaynakları insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Salgında yaptıklarımızla, Rusya-Ukrayna savaşında duruşumuz ve tahıl koridoru başta gerçekleşmesini sağladığımız olumlu gelişmelerle, elimizdeki bilim, teknoloji, savunma imkânlarını dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak bunu ispatladık. Türkiye sadece idari sınırlarından ibaret değil. Türkiye çok daha geniş, kapsamlı bir gönül coğrafyasının, insanların kalplerinde kök salmış adıdır.Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı'nın, kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma konusundaki maharetlerini yaşadığımız tecrübelerle gayet yakından biliyoruz. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nin şimdiden bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapmaya başladığını da görüyoruz. Bunun için biz kaynaklarımızı etkin kullanarak araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz.Yürüttüğümüz çalışmalarda tıpkı önceki dönemde olduğu gibi kurumlarımız arasındaki koordinasyonu, işbirliğini, dayanışmayı güçlü tutacağız. Yeşil kalkınma gibi iddialı bir başlıkta mesafe kat etmek için tüm bu çağrı ve desteklerin ortak bir bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde yürütülmesi şart. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere bu konuda ciddi bir birikimi ve deneyimi olan kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz.