1 haftada 23 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, jandarma ve hudut birliklerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 hafta içinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 23 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Bunlardan 16'sının FETÖ, 6'sının PKK, birinin de DHKP/C üyesi oldukları ve arama kararının olduğu belirlendi. Öte yandan jandarma, son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında; çeşitli suçlardan aranan 6 yabancı uyruklu, askeri suçlardan aranan 41 kişi ve UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 12 kişi olmak üzere toplam 59 kişiyi yakaladı.