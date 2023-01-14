Dünya Medyası: Türkiye Stockholm’ü azarladı

İsveç'tekirezalet, dünya medyasında geniş yer buldu. Euronews 'İsveç, Türkiye'yi öfkelendirdi' yorumunda bulunurken AFP,'Türkiye'den sert çıkış' başlığı attı. İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi'ni çağırdığına vurgu yaparken Amerikan Associated Press ajansı ise Türkiye'nin henüz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığını hatırlattı. Alman DW haber kanalı, Türkiye'nin tepkisini net bir şekilde ortaya koyduğunu izleyicilerine aktarırken Rus Sputnik haber sitesinin İngilizce versiyonundaki haberde 'Türkiye, Stockholm'ü azarladı' denildi. Bloomberg 'İsveç Büyükelçisi'ni çağıran Türkiye, NATO üyelik teşebbüsü için uyarıda bulunuyor' yorumunu yaparken Rus haber ajansı TASS, Türkiye'nin skandala tepki gösterdiğini yazdı ve Türk yetkililerin açıklamalarına geniş yer verdi.