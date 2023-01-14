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Giriş Tarihi: 14.1.2023

İstanbul Havalimanı, metrosuna kavuşuyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı, metrosuna kavuşuyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İGA İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayacak iki ayrı metro hattından ilki olan Gayrettepeİstanbul Havalimanı metro hattının Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kısmının 22 Ocak 2023 Pazar günü Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete alınacağını açıkladı.




Bakan Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada ulaşılabilecek. Baharda hattı, metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı Metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edeceğiz" dedi.
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İstanbul Havalimanı, metrosuna kavuşuyor
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