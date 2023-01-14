İstanbul Havalimanı, metrosuna kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İGA İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayacak iki ayrı metro hattından ilki olan Gayrettepeİstanbul Havalimanı metro hattının Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kısmının 22 Ocak 2023 Pazar günü Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete alınacağını açıkladı.Bakan Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanı'na Kâğıthane'den 24 dakikada ulaşılabilecek. Baharda hattı, metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı Metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edeceğiz" dedi.