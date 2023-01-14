Mersin’e şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde dün bölücü terör örgütleri mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk Kurt şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Selçuk Kurt'un şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki ailesine ulaştırıldı. Şehidin baba evinin önüne Türk bayrakları asıldı.