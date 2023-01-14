Rum zulmüne direnişin simgesi olan fotoğrafın gerçek hikâyesine Sabah ulaştı

"BİZİM EN BÜYÜK GURURUMUZ ERDOĞAN"

Türkiye'nin gelişmesi ve dünya siyasetine yön veren bir ülke haline gelmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Turgay Ayanoğlu; " Bu durum bir Türk olarak beni çok gururlandırıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem Doğu Akdeniz'de hem de dünyaya karşı dik duruşu yıllarca özlem duyduğumuz bir lider duruşu. Bizler Kıbrıs'ta çok zorluklar gördük çok çileler çektik. Babam hem beni kucağında taşımış, hem de aynı anda silah kullanarak Rumlara karşı koymuş. Biz o günleri biliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta verdiği mücadele gerçekten çok önemli. Yurtdışından bakıldığında Cumhurbaşkanımızın liderliği bizleri gururlandırıyor. Tüm dünyaya kafa tutan bir liderimiz var. Artık Türkiye o eski Türkiye değil. İngiltere'de ve diğer ülkelerde Türkiye'de yaşanan gelişmeler sürekli gündeme geliyor. İHA ve SİHA'larımız buralarda haber oldukça bizim göğsümüz kabarıyor. Ne mutlu ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.