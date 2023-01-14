Seçimin güvenliği jandarma ve polise emanet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terör örgütlerine kırsalda büyük darbe vurduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Ay yıldızlı bayrağı gördüğümüzde bütün saldırılara karşı göğsümüzü siper etmeyi kendimize bir iman ahdi olarak görürüz. Tek terörist kalmayıncaya kadar, bunların etkisi bu topraklardan sıfırlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kim hangi siyasi hesabı yaparsa yapsın, teröristle koyun koyuna girsin, biz Türkiye'nin kurumlarını, hiçbir kurumunu bunlara teslim etmeyeceğiz. Etmemek için de mücadele ediyoruz, başaracağız da. DHKP-C, PKK, TKPML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Şehirlerde de 15 Temmuz'dan sonra bunlara çok önemli darbeler vurulmuştur."Terör örgütlerine yönelik mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Soylu, "DEAŞ'la göğüs göğüs mücadele veren tek ülke biziz. Birileri gibi meseleyi 'mış gibi' yaparak PKK/PYD'ye havale eden bir anlayış içinde olmadık. Bunun yanı sıra FETÖ terör örgütü ile mücadelemize hiçbir salise bile aralık ortaya koymadık. Birilerinin, devlete ihanet edenleri tekrar devlete alma konusunda ortaya koydukları anlayışa rağmen, tüm dünyada FETÖ terör örgütü silininceye kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele, içimize Avrupa'nın, Amerika'nın sızdırdığı ajanları temizleme mücadelesidir. Hangi milletvekillerinin ellerine kâğıt sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar biz onların hiçbirisinden etkilenmeyiz" dedi.Yaklaşan seçim dönemine ilişkin de uyarılarda bulunan Soylu, seçim güvenliğinin sağlanmasının jandarma ve polisin görevi olduğuna dikkat çekti. Polislere yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Soylu, şark görevini tamamen bitiren personelin, batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu rotasyona tabi tutulmayacağını duyurdu. Ayrıca yaş haddinden emekliliğe 3 yıl kalan personele sağlanan hakların, 5 yıla çıkarıldığı açıklandı.