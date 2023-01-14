Yetki krizinde 2. perde açıldı İyi Parti: Yutkunuyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanması ancak masa üyelerine muhalefet etmesi halinde kriz çıkacağı, cumhurbaşkanının Meclis desteğini kaybedeceği ve seçime gitmek zorunda kalınacağına yönelik sözlerinin ardından ittifak ortaklarından gelen eleştirilere sert çıktı. Masanın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kendi adaylığı için sinyal verdi. Davutoğlu'nun 6'lı masanın 10. toplantısı sonrası yaptığı, "Genel başkanlar her stratejik kararda imza sahibi olacak" açıklamaları ittifak ortaklarını birbirine düşürdü. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Davutoğlu'nun sözlerini eleştirirken, "6'lı masanın paydaşlarından bazılarının söyleminin İyi Partili bir milletvekili olarak bizi çok rahatsız ettiği halde sustuğumuzu ve susmanın da bir asalet olduğunu ve 6'lı masaya zarar vermemek adına yutkunduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değildir. 6'lı masa içinde söz konusu başlık altında da böyle bir değerlendirme yapılmış değildir" diyerek Davutoğlu'nu yalanladı. Muhalif medyanın da alabileceği oy oranı üzerinden küçümsemesi, Davutoğlu'nu kızdırdı. Katıldığı canlı yayında 6'lı masayı dağıtma tehdidinde bulunan Davutoğlu, "Bu çokbilmişlere şunun oy oranı bu desin mesela biz çıkalım masadan. Saadet Partisi'nin oy oranına bakılsın, Demokrat Parti'ni oy oranına bakılsın, biz ayrılalım. Seçim mi kazanacaksınız?" dedi.Öte yandan masadaki adaylık bilmecesini daha da çetrefilli bir hale getiren açıklama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan katıldığı canlı yayında, "Bizim önceliğimiz 6 genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Çünkü bu kararları hızlandıracaktır. Dışardan bir 7. isim söz konusu olduğu anda bu 7. ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Benimle ilgili konuya gelince eğer 6'lı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim" dedi.