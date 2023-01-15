Bizim için aslolan millettir

Başkan Erdoğan toplu açılış töreni sonrası Muğla'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Bizim için aslolan milletimizin ne dediği, ne yaşadığı, ne istediğidir. Varsın birileri on binlerce kilometre ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın, biz 81 vilayetimizi adım adım dolaşıyoruz.Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hâkim kıldık. Bu süreçte, milli iradenin uç beyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızın yetkilerini güçlendirmeye, özlük haklarını genişletmeye özel önem verdik. Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan asla olmadık, olmayız.Fethiye'de de halka hitap eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi: Kızılelma, füzelerimiz Yunanistan'ı ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur'.Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, kafası karışıklar kulübü kıvamındaki cümbüş masasının göze alabileceği bir kifayetsizliktir. Seçimlerde menfaat ortaklığı, kapkaç siyaseti tasfiye olacaktır. 25-30 milyon oyla seçilecek cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize gösteriyor. Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini hâlâ bulamadılar. Bizimle er meydanında yarışacak, aşık atacak birisini karşımıza çıkaramadılar.